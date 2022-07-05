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Двое горняков пропали под землей в результате ЧП на кузбасской шахте

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Как минимум один человек травмирован и еще двое пропали без вести в результате ЧП на шахте "Распадская-Коксово" в Междуреченске. В ГУ МЧС по Кемеровской области AVOKADO сообщили новые подробности.

Сегодня во вторник, 5 июля, на кузбасской шахте "Распадская-Коксово" произошло обрушение породы. В ГУ МЧС по Кузбассу журналисту AVOKADO сказали, что сигнал о возникновении ЧП поступил в ведомство в 12:07 по местному времени, на месте уже работают два отделения горноспасателей.

На одном из участков шахты обрушилась горная выработка. Вспышки и пожара не последовало. Пострадал один рабочий, еще двое пропали без вести, пишет Интерфакс с отсылкой на ЕДДС.

Сейчас из шахты проводится эвакуация 189 горняков, уточнили в экстренных службах региона Отмечается, что 30 человек уже поднялись на поверхность, а с оставшимися налажена связь.

Да!
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