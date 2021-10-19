Двое электриков спасли из горящего дома в Кузбассе женщину и четырех детей

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В Кемеровской области загорелся частный дом, внутри которого находились люди. Спасти семью от возможной гибели удалось двум электрикам, находившимся рядом.

Как стало известно, инцидент произошел рано утром 16 октября на улице Алма-Атинская в городе Топки. В этом время оперативно-выездная бригада из двух энергетиков недалеко выполняла свои обязанности, когда обратила внимание на загоревшийся частный дом. После этого сотрудники энергетической компании сообщили о произошедшем своему диспетчеру, а тот, в свою очередь, передал информацию в экстренные службы.


Пока пожарные находились в пути двое очевидцев выяснили, что в горящем доме есть люди, которые могут спать. Им удалось разбудить хозяйку дома, которая, выбежав на улицу, рассказала об оставшихся внутри детях. Тогда один из электриков вошел в дом и на встречу ему выбежали три девочки. Как оказалось, самая младшая из сестер осталась в задымленном доме.


Мужчина, ориентируясь на звук детского плача, нашел оставшегося ребенка за дверью, после чего вынес ее на улицу.


Всю семью электрики поместили в служебный автомобиль, после чего отвезли к родственникам. Об этом сообщается в Telegram-канале "Блок ЖКХ, дорожного комплекса, энергетики Кузбасса".


В ГУ МЧС по Кемеровской области журналисту AVOKADO также сообщили, что в результате пожара полностью обгорела деревянная обрешетка крыши дома, стены изнутри и снаружи. То же самое произошло c хозяйственными постройками. Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Точные причины произошедшего устанавливаются.

Фото: филиал "Энергосеть города Топки" ООО "КЭнК"

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