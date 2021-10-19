Двое электриков спасли из горящего дома в Кузбассе женщину и четырех детей

Как стало известно, инцидент произошел рано утром 16 октября на улице Алма-Атинская в городе Топки. В этом время оперативно-выездная бригада из двух энергетиков недалеко выполняла свои обязанности, когда обратила внимание на загоревшийся частный дом. После этого сотрудники энергетической компании сообщили о произошедшем своему диспетчеру, а тот, в свою очередь, передал информацию в экстренные службы.

Пока пожарные находились в пути двое очевидцев выяснили, что в горящем доме есть люди, которые могут спать. Им удалось разбудить хозяйку дома, которая, выбежав на улицу, рассказала об оставшихся внутри детях. Тогда один из электриков вошел в дом и на встречу ему выбежали три девочки. Как оказалось, самая младшая из сестер осталась в задымленном доме.

Мужчина, ориентируясь на звук детского плача, нашел оставшегося ребенка за дверью, после чего вынес ее на улицу.

Всю семью электрики поместили в служебный автомобиль, после чего отвезли к родственникам. Об этом сообщается в Telegram-канале "Блок ЖКХ, дорожного комплекса, энергетики Кузбасса".

В ГУ МЧС по Кемеровской области журналисту AVOKADO также сообщили, что в результате пожара полностью обгорела деревянная обрешетка крыши дома, стены изнутри и снаружи. То же самое произошло c хозяйственными постройками. Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Точные причины произошедшего устанавливаются.