Двое детей у открытого окна многоэтажки в Прокопьевске довели отца до правонарушения

Как сообщается, к правоохранителям обратился житель Прокопьевска. Он рассказал, что заметил в открытом окне на пятом этаже двоих малолетних детей. После прибытия полиции на место выяснилось, что в квартире в это время они были не одни.

Оказалось, что 43-летний прокопчанин оставил окно открытым, чтобы проветрить помещение пока сам он был на кухне и готовил обед. В это время двое его детей в возрасте трех и пяти лет, оставленные без присмотра, залезли на подоконник и подвергли себя опасности.

В результате в отношении их отца был составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей, передает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.