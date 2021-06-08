Двое детей у открытого окна многоэтажки в Прокопьевске довели отца до правонарушения

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В Прокопьевске местный житель оставил своих детей без присмотра. Когда дети были замечены прохожим у открытого окна, в дело вмешалась полиция.

Как сообщается, к правоохранителям обратился житель Прокопьевска. Он рассказал, что заметил в открытом окне на пятом этаже двоих малолетних детей. После прибытия полиции на место выяснилось, что в квартире в это время они были не одни.


Оказалось, что 43-летний прокопчанин оставил окно открытым, чтобы проветрить помещение пока сам он был на кухне и готовил обед. В это время двое его детей в возрасте трех и пяти лет, оставленные без присмотра, залезли на подоконник и подвергли себя опасности.


В результате в отношении их отца был составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей, передает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

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