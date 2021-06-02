Двое детей пропали за один день в Кемерове

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Двоих школьников - мальчика и девочку - накануне объявили пропавшими без вести в областном центре Кузбасса. Первого разыскали в компании друзей, а вторую - на остановке общественного транспорта.

Два заявления о пропаже несовершеннолетних в Кемерове поступили местным полицейским: заявители рассказали об исчезновении 12-летнего мальчика и 10-летней девочки.

Разбираясь в обстоятельствах их пропажи, правоохранителям удалось установить, что первый пропал после конфликта с матерью – ребенок ушел из дома и больше не вернулся. Вторая возвращалась домой от родственников – она села в маршрутное такси, однако к родителям не вернулась.

- В поисках школьников сотрудники полиции осмотрели дворы ближайших домов, опросили соседей и друзей несовершеннолетних, - рассказали о поисковых мероприятиях в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Так, ребят удалось разыскать спустя несколько часов. Выяснилось, что после ссоры школьник отправился на прогулку с друзьями – его разыскали в одном из дворов города. Девочка же потерялась из-за того, что проехала свою остановку – ее разыскали в одном из остановочных павильонов города.


Отмечается, что противоправных действий в отношении детей не совершалось.

Дети были возвращены законным представителям, с которыми впоследствии были проведены и профилактические беседы.


Также сейчас в полиции решается вопрос о привлечении родителей школьников к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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