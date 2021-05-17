Двое детей и пятеро взрослых погибли на кузбасских водоемах с начала года

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Семь трагических случаев уже произошли на воде в Кемеровской области с начала 2021 года. Власти обсудили безопасность горожан у водных артерий региона.

В Кузбассе к настоящему времени уже было зафиксировано почти с десяток случаев гибели на воде. Чтобы не допустить роста трагических инцидентов на водоемах региона до прошлогодних показателей – в 2020 году на воде погибли 73 человека, 13 из которых были детьми – власти уже занимаются планировкой грядущих мероприятий по усилению безопасности отдыха у водоемов в Кемеровской области. Об этом рассказал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Константин Стефанский в ходе аппаратного совещания в правительстве.


К текущему моменту известно, что всего в регионе будет открыто 33 пляжа в 15 муниципалитетах и 57 мест массового отдыха у воды в 28 территориях Кемеровской области.


В администрации правительства Кузбасса также отмечают, что новые места отдыха планируют оборудовать на территориях: Белова, Яйского, Гурьевского, Чебулинского муниципальных округов и в Новокузнецком районе.


Уточняется, что на пляжах будут дежурить аттестованные спасатели, организуют спасательные посты с необходимыми плавсредствами, оборудованием, снаряжением. На территориях разместят стенды с информацией о том, как следует вести себя на воде. Буду доступны и данные о температуре воды и воздуха, направлении и силе ветра, скорости течения, схема территории и акватории пляжа с указанием наибольших глубин.

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