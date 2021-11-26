Двое человек пострадали в результате лобового столкновения в Новокузнецке

Накануне в социальных сетях появилась видеозапись, на которую запечатлены последствия автоаварии, произошедшей в южной столице Кузбасса. Автор ролика сообщил, что место ДТП находится неподалеку от поворота к поселку Загорскому. Подробности инцидента корреспонденту AVOKADO рассказали в УГИБДД Кузбасса.

Инцидент произошел днем 25 ноября, на улице Балтийская. По предварительной информации, водитель Chevrolet Niva, двигаясь в направлении от гончарова улицы Димитрова, выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2112. В результате происшествия пострадал водитель ВАЗа и его пассажир, рассказали сотрудники Госавтоинспекции.

ГИБДД Кузбасса напоминает автолюбителям о необходимости следить за соблюдением скоростного режима, а также соблюдать правила дорожного движения. Перед выполнением маневров водители должны убедиться в безопасности своих действий. Сотрудники Госавтоинспеции рекомендуют избегать маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения.