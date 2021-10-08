Двое человек пострадали в ДТП с двумя легковушками в Кемерове

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Накануне вечером в четверг, 7 октября, в городе Кемерово на проспекте Ленинградском произошло ДТП, в результате которого травмировались двое человек. Подробности редакции AVOKADO сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в областном центре вчера в 21:20 по местному времени на проезжей части неподалеку от дома №36 на проспекте Ленинградском. Фотографии с места происшествия очевидцы разместили в сообществе в соцсети.


На кадрах можно заметить, что после столкновения передняя часть отечественной легковушки ВАЗ получила серьезные повреждения, а на место прибыла бригада медиков. В ГИБДД Кузбасса корреспонденту AVOKADO рассказали, что травмировались двое человек.

В результате ДТП 49-летний Водитель LADA Granta получил травмы различной степени тяжести. Также пострадала 18-летняя девушка, которая сидела на пассажирском сидении в ВАЗ, она направлена на амбулаторное лечение,– рассказал собеседник интернет-журналу.

Оказалось, что спровоцировал столкновение владелец авто LADA Granta, нарушивший правила движения при выполнении разворота.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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