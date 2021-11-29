Двое человек погибли в ДТП на кузбасской трассе

Сегодня, 29 ноября, в социальных сетях появились сообщения о ДТП, произошедшем на трассе Елыкаево - Кемерово. Подробности произошедшего рассказали сотрудники Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 29 ноября, около 7:50 утра на дороге Кемерово - Елыкаево - Старочервово. Предварительно установлено, что водитель "LADA Largus" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся со встречной машиной "ВАЗ 2109". В результате ДТП погиб водитель и пассажир "ВАЗ", водитель "Lada" и второй пассажир "ВАЗ" получили травмы разной степени тяжести, сообщают в пресс-службе ГИБДД Кузбасса.



Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники госавтоинспекции Кузбасса призывают участников движения быть внимательными и осторожными, соблюдать требования дорожных Правил. В зимний период необходимо особенно внимательно следить за соблюдением скоростного режима и бокового интервала.