Двое альпинистов погибли на Эльбрусе

Как сообщили в СУ СКР по Кабардино-Балкарской Республике, исходя из данных доследственной проверки, восхождение на Эльбрус было организовано 10 апреля. Тогда группа, в состав которой вошли гид 1962 рождения и женщина-альпинистка 1986 года рождения, начали подниматься на гору с северного склона. По имеющимся у правоохранителей данным, последний раз с группой связывались 21 апреля. Тогда же и стало известно, что их спуск был отягощен погодными условиями. Чуть позже, а именно в воскресенье, 2 мая, тела пропавших альпинистов были найдены на северном склоне Эльбруса.
Правоохранители занимаются установление всех обстоятельств произошедшего. Планируется проведение судебно-медицинских экспертиз.
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