Двое альпинистов погибли на Эльбрусе

0
Фото:  

Тела двух альпинистов были обнаружены после недельных поисков на горе Эльбрус. По факту гибели двух человек следственные органы начали проверку.

Как сообщили в СУ СКР по Кабардино-Балкарской Республике, исходя из данных доследственной проверки, восхождение на Эльбрус было организовано 10 апреля. Тогда группа, в состав которой вошли гид 1962 рождения и женщина-альпинистка 1986 года рождения, начали подниматься на гору с северного склона. По имеющимся у правоохранителей данным, последний раз с группой связывались 21 апреля. Тогда же и стало известно, что их спуск был отягощен погодными условиями. Чуть позже, а именно в воскресенье, 2 мая, тела пропавших альпинистов были найдены на северном склоне Эльбруса.


Правоохранители занимаются установление всех обстоятельств произошедшего. Планируется проведение судебно-медицинских экспертиз.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24729

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined