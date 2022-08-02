Движение затруднено: жесткое ДТП произошло на кемеровской трассе

В сообществе во "ВКонтакте" появилась информация, что на трассе Кемерово - Юрга произошло жесткое ДТП. Судя по кадрам, к месту столкновения авто съехались медики и спасатели.

– ДТП на трассе Кемерово - Юрга, возле деревни Арлюк – прокомментировал интернет-пользователь.

На видео также видно, что движение транспорта по проезжей части оказалось затруднено: машинам пришлось выезжать на обочину дороги. Подробности по произошедшему уточняются.