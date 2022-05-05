Движение в центре Кемерова вновь ограничат из-за подготовки к празднику

Согласно официальной информации, сегодня, 5 мая, в центре Кемерова начнет действовать запрет на стоянку транспорта:
- по улице Орджоникидзе (от улицы Н. Островского до площади Советов);
- на проспекте Советском (от улицы Кирова до улицы Красной);
- по улице Красной (от проспекта Советского до стоянки № 2 АКО) обе стороны;
- парковка стадиона "Химик", Восточная трибуна.
Ограничения продлятся с 20:00 часов 5 мая до 21:00 6 мая. Кроме того, в грядущую пятницу автотранспорт не сможет проехать:
- по проспекту Советскому (от улицы Кирова до улицы Красной);
- по улице Орджоникидзе (от улицы Арочной до площади Советов);
- по улице 50 лет Октября (от улицы Ноградской до площади Советов);
- по улице Весенней (от улицы Ноградской до проспекта Советского);
- по улице Весенней (от улицы Островского до проспекта Советского);
- по улице Кирова (от улицы Ноградской до проспекта Советского), сообщают в пресс-службе ОГИБДД по городу Кемерово.
Продлятся данные ограничения с 18:00 до 21:00.
Запреты вводятся из-за репетиции торжественного марша, посвященного 77-летию Великой Победы.
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