Движение в центре Кемерова вновь ограничат из-за подготовки к празднику

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Движение и стоянка автотранспорта в центральном районе столицы Кузбасса будут временно запрещены.

Согласно официальной информации, сегодня, 5 мая, в центре Кемерова начнет действовать запрет на стоянку транспорта:

  • по улице Орджоникидзе (от улицы Н. Островского до площади Советов);
  • на проспекте Советском (от улицы Кирова до улицы Красной);
  • по улице Красной (от проспекта Советского до стоянки № 2 АКО) обе стороны;
  • парковка стадиона "Химик", Восточная трибуна.

Ограничения продлятся с 20:00 часов 5 мая до 21:00 6 мая. Кроме того, в грядущую пятницу автотранспорт не сможет проехать:

  • по проспекту Советскому (от улицы Кирова до улицы Красной);
  • по улице Орджоникидзе (от улицы Арочной до площади Советов);
  • по улице 50 лет Октября (от улицы Ноградской до площади Советов);
  • по улице Весенней (от улицы Ноградской до проспекта Советского);
  • по улице Весенней (от улицы Островского до проспекта Советского);
  • по улице Кирова (от улицы Ноградской до проспекта Советского), сообщают в пресс-службе ОГИБДД по городу Кемерово.
    Продлятся данные ограничения с 18:00 до 21:00.

Запреты вводятся из-за репетиции торжественного марша, посвященного 77-летию Великой Победы.

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