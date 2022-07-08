Движение в центре Кемерова будет частично перекрыто из-за соревнований

Как сообщается в Telegram-канале местных властей, завтра в субботу, 9 июля, специалисты частично перекроют движение на дублере Притомского проспекта в связи с проведением на участке Всероссийские соревнования по спортивной ходьбе.

По данным городской администрации, с 20:00 8 июля до 15:30 9 июля будет ограничена стоянка на дороге-дублере пр. Притомского. Кроме этого, с 8:30 до 15:30 9 июля движение транспорта на данном участке тоже попадет под запрет.