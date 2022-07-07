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Движение в Центральном районе Кемерова попадет под ограничение

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Мэрия кузбасской столицы предупредила о временном запрете на проезд и стоянку в двух районах города.

Движение и парковка транспорта в Центральном районе Кемерова будут ограничены 7 и 8 июля. Также под запрет попадет парковка в Рудничном районе города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии кузбасской столицы.


Временные знаки, запрещающие парковку, будут выставлены:

  • с 20:00 часов 7 июля до 15:00 часов 8 июля – на парковке у монумента "Память шахтерам Кузбасса"
  • с 20:00 часов 7 июля до 21:00 часов 8 июля – по обеим сторонам Притомского проспекта (от ул. Терешковой до дома № 13 по пр. Притомскому), а также на дороге-дублере пр. Притомского и на парковках, прилегающих к Московской площади
  • с 20:00 часов 7 июля до 16:30 часов 8 июля – на парковках у площади Пушкина, у часовни за зданием областной администрации, у ТРЦ "Лето", ГЦС "Кузбасс", на просп. Ленина 90/2 и на площади Волкова.
  • с 22:00 часов 7 июля до 15:00 часов 8 июля – по просп. Советскому (от ул. Красной до ул. 50 лет Октября).

Кроме того, 8 июля в районе Московской площади с 14:00 до 21:00 будет закрыто движение автотранспорта по дороге-дублеру Притомского проспекта. Припаркованные в зоне действия временных знаков машины будут перемещены эвакуатором на стоянку у ТЦ "Променад-3" (пр. Ленина, 59а).


Отмечается, что данные ограничения введут из-за мероприятий, посвященных 100-летию ВГСЧ.


Напомним, что 9 июля текущего года прекратится движение по дороге-дублеру Притомского проспекта.

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