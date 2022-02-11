Движение в Рудничном районе Кемерова изменится 12 февраля

Согласно официальной информации, завтра, 12 февраля, в Кемерове пройдет лыжная гонка. В связи с этим, с 7:00 до 15:00 часов от улицы Терешковой до парковки у ООПТ Природный комплекс "Рудничный бор" будет организовано одностороннее движение.

Выезд можно будет осуществить по улице Волкова и 2-му переулку Волкова в направлении проспекта Шахтеров, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.

Во избежание заторов на указанном маршруте будет запрещена остановка и стоянка автомобилей.