Движение в Кемерове изменится из-за спортсменов

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Проезд по двум дорожным участкам в кузбасской столице будет ограничен в связи с проведением спортивного соревнования.

Первенство Кузбасса по велосипедному спорту состоится на шоссе с 10 по 11 июня 2022 года. В связи с проведением крупного спортивного мероприятия схемы движения пассажирского транспорта будут изменены.


Так, 10 июня с 10:00 до 14:00 перекроют проспект Комсомольский на участке от Ленина до Химиков. Автобус № 16 пойдет по маршруту "Азот – ТРК Променад 2" – просп. Октябрьский – просп. Ленинградский – ост. "ТРК Променад 2"; автобус№ 19: "Азот – ТРК Променад 2" – просп. Ленина – просп. Ленинградский – ост. "ТРК Променад 2".


А вот в предстоящую субботу, 11 июня, с 10:00 до 14:00 закроют Леснополянское шоссе на участке от виадука на Журавлевы горы до виадука улицы Терешковой. Автобусы №№170э, 171э, 172э, 173э при движении из Лесной Поляны будут двигаться через Журавлевы горы с выездом на Елыкаевскую трассу. Соответствующая информация появилась в социальных сетях УЕЗТУ.

Фото: уезту

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