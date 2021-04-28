Движение транспорта временно окажется перекрытым на участке дороги в Кемерове

В Кемерове временно закроют движение по улице Ворошилова на участке от проспекта Химиков до улицы Стройотрядовской. Связано это с плановыми работами, проводимыми специалистами на инженерных сетях.

Таким образом, участок перекроют с 22:00 среды, 28 апреля, до 22:00 воскресенья, 2 мая.

Для проезда участка в том же направлении, дорога по которому была перекрыта, автомобилисты могут проехать по проспекту Химиков, Бульвару строителей, а также улице Стройотрядовской.

Ограничения внесут корректировки и в работу общественного транспорта. Схема движения некоторых маршрутов будет изменена на аналогичный период времени.

- Автобусные маршруты № 18т, № 26 и № 42 будут следовать по просп. Химиков, б-р Строителей (верхний), ул. Стройотрядовская, ул. Ворошилова в прямом и обратном направлениях, - уточнили в администрации Кемерова.

Ознакомиться с расписанием движения городского транспорта местные жители могут на сайте УЕЗТУ, также имеется возможность воспользоваться услугами справочно-информационной службы организации.