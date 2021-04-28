Движение транспорта временно окажется перекрытым на участке дороги в Кемерове

0
Фото:  

Ограничение сквозного движения по улице Ворошилова временно вводится в областном центре Кузбасса. Дорогу перекроют из-за плановых работ. Изменится и схема движения некоторых автобусных маршрутов.

В Кемерове временно закроют движение по улице Ворошилова на участке от проспекта Химиков до улицы Стройотрядовской. Связано это с плановыми работами, проводимыми специалистами на инженерных сетях.


Таким образом, участок перекроют с 22:00 среды, 28 апреля, до 22:00 воскресенья, 2 мая.

Для проезда участка в том же направлении, дорога по которому была перекрыта, автомобилисты могут проехать по проспекту Химиков, Бульвару строителей, а также улице Стройотрядовской.

Ограничения внесут корректировки и в работу общественного транспорта. Схема движения некоторых маршрутов будет изменена на аналогичный период времени.

- Автобусные маршруты № 18т, № 26 и № 42 будут следовать по просп. Химиков, б-р Строителей (верхний), ул. Стройотрядовская, ул. Ворошилова в прямом и обратном направлениях, - уточнили в администрации Кемерова.

Ознакомиться с расписанием движения городского транспорта местные жители могут на сайте УЕЗТУ, также имеется возможность воспользоваться услугами справочно-информационной службы организации.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24546

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined