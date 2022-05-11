Движение транспорта в кузбасском городе изменится из-за ремонта

Движение транспорта по улице Шишкина в городе Прокопьевск попадет под запрет из-за необходимости проведения ремонтных работ, о чем сообщили в местной администрации.

– В связи с проведением ремонтных работ ООО "ТЭР" на теплотрассе в районе домов №№15, 22 по ул. Шишкина, с 21.00 часа 11 мая до 18.00 часов 13 мая, проезжая часть на указанном участке будет перекрыта для движения транспортных средств, – уточнили власти.

На этот период объезд автотранспорта будет осуществляться через ул. Институтская и Мартехова. Автобусы муниципальных маршрутов №№ 31, 50 и межмуниципального маршрута регулярных перевозок № 115 будут двигаться по маршруту до остановки СК "Снежинка", а далее выходить на ул. Институтская (без остановок) до остановки "Психбольница" на ул. Шишкина и далее по маршруту.