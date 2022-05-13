Движение транспорта в Кемерове изменится из-за ремонтных работ

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Власти кузбасской столицы предупредили о временном ограничении движения общественного и личного транспорта.

Согласно официальной информации, сегодня, 13 мая, начнет действовать запрет на сквозное движение по улице Западный проезд между жилым районом Пионер и КАО "Азот". Ограничения будут действовать с 20:00 часов 13 мая до 09:00 часов 14 мая. Объезд транзитного транспорта организован через улицу Центральную (Комиссарово) и Кузнецкий проспект. На нескольких улицах размещены информационные щиты.


Кроме того, изменится движение общественного транспорта:

  • 13 мая с 20:00 до 00:00: по маршруту № 107 "ж/д вокзал – пос. Пригородный", отправлением от вокзала в 20:15, 21:25, 22:25 часов до ж/д переезда № 2; № 14 "КОАО Азот – пос. Урицкого" отменить выполнение рейсов, отправлением в 20:10 из пос. Урицкого, в 20:35 от остановки "КОАО Азот".
  • 14 мая с 6:00 до 9:00: по маршруту № 107 "ж/д вокзал – пос. Пригородный", отправлением от ж/д переезда № 2 в 6-20 до Азота, в 7:00, 8:10 до ж/д вокзала; № 14 «КОАО Азот – пос. Урицкого» отменить выполнение рейсов, отправлением в 6:35, 7:30, 8:20 из пос. Урицкого, в 7:05, 7:55, 8:45 от остановки "КАО Азот".

Сотрудники пресс-службы кемеровской мэрии сообщают, что горожане смогут использовать для передвижения альтернативные маршруты: №5, №12, №95т. Отмечается, что данные меры были приняты из-за капитального ремонта железнодорожного переезда № 2.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что движение в центре областной столицы будет ограничено на два дня.

Фото: Администрация города Кемерово

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