Движение транспорта будет ограничено на нескольких улицах в Новокузнецке

Сегодня в четверг, 11 августа, с 14:30 и до 17:00 по местному времени некоторые дороги в Новокузнецке окажутся недоступны для автомобилистов. Речь идет об участке на улице Малая и Депутатская, а также к проезду Томскому до кольцевой развязки "Верхняя Островская".

Также будут изменены маршруты двух автобусов, курсирующих по городу: №88 (ЦВТИ – СШМНУ) и №89 (Молодость Запсиба – ЦВТИ) будут двигаться по укороченному маршруту. Так, при движении до "ЦВТИ" проезд будет осуществляться до остановки "Верхняя Островская" с разворотом на "кольце" по Заводскому шоссе.

При этом оставшийся общественный транспорт в это время будет работать в штатном режиме, сказал Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.