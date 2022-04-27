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Движение трамваев на одном из участков Новокузнецка будет временно прекращено

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Глава южной столицы Кузбасса предупредил об изменениях движения трамваев.

Мэр Новокузнецка рассказал о ходе работ по замене асфальтного покрытия на участке "Дом быта - Сибирь".


В связи с этим 28 и 29 апреля движение трамваев на участке "КМК" - "Комсомольская площадка" будет закрыто.


В Telegram-канале градоначальника сказано о маршрутах следующее:

  • Трамвайный маршрут №5 "Транспортная - КМК" - временно закрыт.
  • Трамвайный маршрут №2 - по схеме "Транспортная - Малоэтажка - Байдаевская".
  • Трамвайный маршрут №9 - по схеме "Транспортная - Новокузнецкий алюминиевый завод - Байдаевская".

Напомним, ранее глава Новокузнецка сообщил об ограничении движения в связи с репетициями парад.

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