Движение трамваев на кемеровский Южный остановится на неделю

С 9:00 субботы, 13 августа, до 20:00 пятницы следующей недели, 19 августа, на улице Космическая в столице Кузбасса рабочие возьмутся за реконструкцию тепломагистрали. На время выполнения ремонтных работ движение по обозначенному участку изменится. Перемены затронут и общественный транспорт, сказали в городской администрации.

Так, автобусы №№6, 7 и 100, а также маршрутки 26т и трамвай №5 будут курсировать от остановки "КЭМЗ" до остановки "Мост".

Кроме того, специалисты организуют допмаршрут автобуса №41.

Все подробности можно уточнить в УЕЗТУ 57-46-57.