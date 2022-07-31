Движение по улице Волгоградской в Кемерове досрочно возобновилось

Накануне, 30 июля, стало известно, что по улице Волгоградской в Кемерове возобновилось движение автомобилей. Ранее его перекрывали для демонтажа воздушного перехода тепломагистрали. Ожидалось, что ограничения будут действовать до полуночи, но специалистам удалось провести работы раньше намеченного срока.

Сотрудники СГК рассказали, что теперь теплотрасса будет проходить под землей, и для ее укладки дорога вновь будет перекрыта. Однако о начале данных работ будет сообщено позднее.