Движение по улице в центре Кемерова попадет под запрет на два дня

В грядущую субботу, 9 июля, в Кемерове начнет действовать запрет на движение транспорта по участку улицы Кирова. Ограничения продлятся с 08:00 часов 9 июля по 08:00 часов 11 июля.

Движение будет ограничено по четной стороне участка улицы Кирова от улицы Николая Островского до проспекта Советского. Альтернативный путь движения с Советского на Островского возможен через улицу Весеннюю и улицу Орджоникидзе. Об этом сообщают в пресс-службе администрации кузбасской столицы.

Ограничения введены из-за необходимости установки отреставрированного чугунного ограждения на территории сквера.