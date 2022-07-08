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Движение по улице в центре Кемерова попадет под запрет на два дня

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Дорожники ограничат движение в Центральном районе кузбасской столицы из-за установки ограждения.

В грядущую субботу, 9 июля, в Кемерове начнет действовать запрет на движение транспорта по участку улицы Кирова. Ограничения продлятся с 08:00 часов 9 июля по 08:00 часов 11 июля.


Движение будет ограничено по четной стороне участка улицы Кирова от улицы Николая Островского до проспекта Советского. Альтернативный путь движения с Советского на Островского возможен через улицу Весеннюю и улицу Орджоникидзе. Об этом сообщают в пресс-службе администрации кузбасской столицы.


Ограничения введены из-за необходимости установки отреставрированного чугунного ограждения на территории сквера.

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