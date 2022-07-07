Движение по центральной улице Кемерова частично попадет под запрет

С предстоящего понедельника, 11 июля, в столице Кузбасса для движения будет перекрыта первая полоса стороны улицы Красноармейская. С этого дня там начнутся работы по реконструкции участка тепловой сети, отметили в Сибирской генерирующей компании.

Энергетики намерены заменить на участке порядка 202 метра изношенных труб теплосети. Обновление затронет и жилой двор по улице Черняховского, 1а. Таким образом, проезд по придомовой территории тоже будет ограничен. Все планах завершить работы до конца августа.