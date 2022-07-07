Движение по центральной улице Кемерова частично попадет под запрет

0
Фото:  

Движение по части улицы в центре Кемерова будет запрещено до конца текущего лета. Специалисты сообщают, что подобные меры необходимы для полноценного проведения ремонтных работ.

С предстоящего понедельника, 11 июля, в столице Кузбасса для движения будет перекрыта первая полоса стороны улицы Красноармейская. С этого дня там начнутся работы по реконструкции участка тепловой сети, отметили в Сибирской генерирующей компании.


Энергетики намерены заменить на участке порядка 202 метра изношенных труб теплосети. Обновление затронет и жилой двор по улице Черняховского, 1а. Таким образом, проезд по придомовой территории тоже будет ограничен. Все планах завершить работы до конца августа.

Фото: Telegram-канал СГК

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37900

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined