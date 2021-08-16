Движение по трассе Р-255 в Кузбассе восстановилось после разрушения опоры путепровода

Согласно данным ФКУ "Сибуправтодор", путепровод через железную дорогу в Топкинском районе пострадал из-за движения тяжеловесного транспорта. В результате ригел опоры частично разрушился.

После экстренных восстановительных работ - укрепление опоры мостовыми стационарными конструкциями, а ригель - металлической обоймой - и технических испытаний автомобильное движение по путепроводу восстановили. Теперь конструкция способна выдержать транспорт массой до 25 тонн.

В настоящее время также ведется строительство временного моста, который на два месяца заменит путепровод для капитального ремонта.

Напомним, ранее из-за потенциальной угрозы обрушения автомобильный поток был направлен в объезд данного участка кузбасской трассы.