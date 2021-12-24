Движение по Пролетарской улице в Кемерове станет двусторонним

Сегодня, 24 декабря, мэр Кемерова Илья Середюк сообщил, что двустороннее движение по улице Пролетарской готово к открытию. Речь идет об участке от улицы Сарыгина до проспекта Ленина. Градоначальник подчеркнул, что это станет первым этапом в обновлении транспортной инфраструктуры Заводского района.

‒ Это целый комплекс мер, и его внедрение начинается с участка улицы Пролетарской от Сарыгина до Ленина, где вместо выделенной полосы будет разрешено движение автомобилей – с улицы Сарыгина можно будет повернуть на Пролетарскую в сторону проспекта Ленина, ‒ заявил Илья Середюк на своей странице в Instagram.



Мэр также отметил, что на улице Пролетарской уже установлены нужные знаки, а на перекрестке проспекта Ленина, улицы Дзержинского и улицы Пролетарской заменен светофорный контроллер. При этом выезд с улицы Пролетарской на проспект Ленина будет разрешен только направо.