Движение по новокузнецкому проспекту попадет под запрет из-за ремонта труб

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В южной столице Кузбасса запланирован масштабный ремонт труб на аварийном участке, который расположен на проспекте Бардина. На время работ проезд транспорта по дороге окажется закрыт.

В скором времени проспект Бардина в Новокузнецке окажется перекрыт на 10 дней. По данным местного градоначальника, движение транспорта будет ограничено в связи с проведением круглосуточных ремонтных работ на аварийном участке у дома № 2, старт которых назначен на 00:00 10 июня.


Сергей Кузнецов указал, что решение о перекрытии улицы принято для избежании несчастного случая со специалистами, которые возьмутся за обновление труб диаметром 700 мм. К слову, неотложному ремонту подлежит вся конструкция, состоящая из бетонных плит основания, перемычек.

В свою очередь, прошу жителей близлежащих домов проявить терпение из-за временных неудобств, заключил он.

Позже в открытом доступе появится информация о временных изменениях в движении городского транспорта.

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