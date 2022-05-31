Движение по новокузнецкому проспекту попадет под запрет из-за ремонта труб

В скором времени проспект Бардина в Новокузнецке окажется перекрыт на 10 дней. По данным местного градоначальника, движение транспорта будет ограничено в связи с проведением круглосуточных ремонтных работ на аварийном участке у дома № 2, старт которых назначен на 00:00 10 июня.

Сергей Кузнецов указал, что решение о перекрытии улицы принято для избежании несчастного случая со специалистами, которые возьмутся за обновление труб диаметром 700 мм. К слову, неотложному ремонту подлежит вся конструкция, состоящая из бетонных плит основания, перемычек.

– В свою очередь, прошу жителей близлежащих домов проявить терпение из-за временных неудобств, – заключил он.

Позже в открытом доступе появится информация о временных изменениях в движении городского транспорта.