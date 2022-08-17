Движение по нескольким улицам в Кемерове остановится 21 августа

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Автомобилисты кузбасской столицы не смогут проехать по некоторым дорогам из-за мероприятия.

В грядущее воскресенье, 21 августа, на аэродроме "Кемерово-Северный" состоится фестиваль, из-за которого на нескольких улицах в Заводском районе города будут введены ограничения движения и парковки транспорта.


Так, с 07:00 до 23:00 движение будет запрещено по:


улице Мартемьянова от дома №23 до улицы Старый аэропорт, по улице Гоголя от улицы Мартемьянова до улицы Угловой, по улице Угловой от улицы Гоголя до дома №310 улицы Угловой, по улице Семашко от улицы Индустриальной до улицы Угловой. Кроме того, под ограничения попадет улица и переулок Маяковского, улица Профсоюзная и переулок Профсоюзный, а также Февральский переулок.


Ограничат парковку транспорта:

по улице Мартемьянова от дома №23 до улицы Старый аэропорт, по улице Гоголя от улицы Мартемьянова до улицы Угловой, по улице Угловой от улицы Гоголя до дома №310 улицы Угловой, по улице Семашко от улицы Индустриальной до улицы Угловой, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.


Объезд транспорта будет осуществляться по улице Рабочей и улице Угловой.

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