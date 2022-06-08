Движение по части кемеровского проспекта оказалось парализовано из-за "серьезного" ДТП

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В кузбасской столице два автомобилиста не смогли самостоятельно договориться на месте аварии и призвали на помощь полицию. На время разбирательств движение на участке пришлось перекрыть.

В социальных сетях жители областного центра сообщили о "серьезном" ДТП, которое произошло на

Октябрьском проспекте в сторону пересечения с улицей Терешковой. Очевидцам удалось заснять последствия аварии на камеру.


Судя по опубликованным фотографиям, иномарка столкнулась с другим автомобилем, который следовал в попутном направлении по той же полосе. Обе машины не получили существенного урона, однако все-таки решили вызвать полицию.

– "Серьезное" ДТП на пр. Октябрьском, – прокомментировал происходящее очевидец.

В результате полоса движения на данном участке оказалась временно перекрыта.

Видео: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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