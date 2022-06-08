В социальных сетях жители областного центра сообщили о "серьезном" ДТП, которое произошло на
Октябрьском проспекте в сторону пересечения с улицей Терешковой. Очевидцам удалось заснять последствия аварии на камеру.
Судя по опубликованным фотографиям, иномарка столкнулась с другим автомобилем, который следовал в попутном направлении по той же полосе. Обе машины не получили существенного урона, однако все-таки решили вызвать полицию.
– "Серьезное" ДТП на пр. Октябрьском, – прокомментировал происходящее очевидец.
В результате полоса движения на данном участке оказалась временно перекрыта.
Видео: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"
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