Движение общественного транспорта временно изменится в Новокузнецке

Согласно официальной информации, с 20:00 часов 18 февраля до 20 февраля 2022 года в Новокузнецке изменится схема движения троллейбусов, следующих по маршруту №5 (Левый берег – Ярославская). Маршрут будет построен следующим образом: Левый берег (улица Кирова) – БЦ "Сити" (улица Тольятти) – Ника (проспект Ермакова) – ГИБДД (проспект Строителей) – Шоссе Заводское – улица 40 лет ВЛКСМ.

– Кроме того, в связи с частичным ограничением движения по ул. Ноградской возможны задержки в движении автобусов маршрутов №17 (13 Микрорайон – Веры Соломиной), №25 (Левый берег – 18 квартал), №25* (Вокзал – 18 квартал), №27 (Челюскина – ТРЦ "Планета"), №80 (Вокзал – Лента), – сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей странице в Instagram.

Причиной данных изменений стала разработка траншеи на участке автодороги на улице Ноградской близ моста через Абу. После завершения работ схема движения троллейбусов вернется к первоначальному маршруту.

Градоначальник призвал новокузнечан заранее планировать поездки и объезжать место проведения разработки во избежание пробок и заторов.