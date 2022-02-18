+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Движение общественного транспорта временно изменится в Новокузнецке

0
Фото:  

Власти южной столицы Кузбасса предупредили об иной схеме движения троллейбусов и возможных задержках автобусов.

Согласно официальной информации, с 20:00 часов 18 февраля до 20 февраля 2022 года в Новокузнецке изменится схема движения троллейбусов, следующих по маршруту №5 (Левый берег – Ярославская). Маршрут будет построен следующим образом: Левый берег (улица Кирова) – БЦ "Сити" (улица Тольятти) – Ника (проспект Ермакова) – ГИБДД (проспект Строителей) – Шоссе Заводское – улица 40 лет ВЛКСМ.

– Кроме того, в связи с частичным ограничением движения по ул. Ноградской возможны задержки в движении автобусов маршрутов №17 (13 Микрорайон – Веры Соломиной), №25 (Левый берег – 18 квартал), №25* (Вокзал – 18 квартал), №27 (Челюскина – ТРЦ "Планета"), №80 (Вокзал – Лента), – сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей странице в Instagram.

Причиной данных изменений стала разработка траншеи на участке автодороги на улице Ноградской близ моста через Абу. После завершения работ схема движения троллейбусов вернется к первоначальному маршруту.


Градоначальник призвал новокузнечан заранее планировать поездки и объезжать место проведения разработки во избежание пробок и заторов.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33793

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined