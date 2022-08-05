Движение общественного транспорта в Кемерове изменится до понедельника

Согласно официальной информации, сегодня, 5 августа, с 20:00 часов некоторые маршруты общественного транспорта в Кемерове начнут ходить по-другому. Временные изменения связаны с проведением работ по строительству подземной тепломагистрали. Новые схемы движения будут введены для маршрутов, проезжающих по участку улицы Ворошилова от улицы Стройотрядовской до улицы Марковцева.

№18т "Сквер – д.п. Шалготарьян": просп. Химиков, ул. Ворошилова, ул. Стройотрядовская, б-р Строителей (верхний), просп. Химиков, б-р Строителей (нижний) и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

№ 26 "д.п. Шалготарьян – Сельхозинститут" и № 42 "Губернский рынок – Сельхозинститут": просп. Ленина, ул. Ворошилова, ул. Стройотрядовская, б-р Строителей (верхний), просп. Химиков, ул. Ворошилова, просп. Ленина и далее по маршрутам.

Указанный транспорт начнет ходить по обычной схеме движения с 20:00 часов 8 августа.