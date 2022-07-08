Движение нескольких автобусов в Кемерове изменится 9 и 10 июля

0
Фото:  

Маршруты общественного транспорта в кузбасской столице будут временно скорректированы.

Завтра, 9 июля, в Кемерове будет временно изменен маршрут нескольких автобусов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Нововведения будут действовать с 10:00 до 14:00.


Изменения коснутся следующих автобусов:

  • № 170э "Ж.д. вокзал – ЖК «Солнечный бульвар",
  • № 171э "Д.п. "Комсомольский" – ЖК "Солнечный бульвар",
  • № 172э "Д.п. "Центральный" – ЖК "Солнечный бульвар",
  • № 173э "ДК шахтеров – ЖК "Солнечный бульвар".

При движении в ж.р. Лесная Поляна маршруты останутся без изменения, а при движении из ж.р. Лесная Поляна через Журавлевы горы с выездом на Елыкаевскую трассу.


Кроме того, 10 июля, с 10:00 до 14:00 рейсы по маршруту № 19 "Азот" - ТРК "Променад 2" будут двигаться: пр. Ленина, пр. Ленинградский, ост. "ТРК «Променад 2".


Отмечается, что данные меры были приняты из-за соревнований по велосипедному спорту.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37991

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined