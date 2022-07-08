Движение нескольких автобусов в Кемерове изменится 9 и 10 июля

Завтра, 9 июля, в Кемерове будет временно изменен маршрут нескольких автобусов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Нововведения будут действовать с 10:00 до 14:00.
Изменения коснутся следующих автобусов:
- № 170э "Ж.д. вокзал – ЖК «Солнечный бульвар",
- № 171э "Д.п. "Комсомольский" – ЖК "Солнечный бульвар",
- № 172э "Д.п. "Центральный" – ЖК "Солнечный бульвар",
- № 173э "ДК шахтеров – ЖК "Солнечный бульвар".
При движении в ж.р. Лесная Поляна маршруты останутся без изменения, а при движении из ж.р. Лесная Поляна через Журавлевы горы с выездом на Елыкаевскую трассу.
Кроме того, 10 июля, с 10:00 до 14:00 рейсы по маршруту № 19 "Азот" - ТРК "Променад 2" будут двигаться: пр. Ленина, пр. Ленинградский, ост. "ТРК «Променад 2".
Отмечается, что данные меры были приняты из-за соревнований по велосипедному спорту.
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