Движение на участке кемеровского проспекта закроется на несколько дней

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Кемеровские дорожники перекроют часть оживленного проспекта в связи с проведением инженерных работ.

С 20:00 4 мая до 6:00 7 мая будет закрыт для транспорта участок проспекта Октябрьский ввиду проведения работ на инженерных сетях объекта капстроительства "Здание ИФНС по просп. Октябрьский, 32А".


4 мая будет отменен троллейбус №6, следующий от д.п. "Шалготарьян" в 19:38 и 20:42, также не будут выполняться рейсы от остановки "ж.д. Вокзал" в 20:10 и 21:14.


5-6 мая его полностью отменят.


Троллейбус № 12:
— в прямом направлении: ж.д. Вокзал, просп. Ленина, ул. 50 лет Октября, ул. Красноармейская, ул. Соборная, просп. Ленина, ул. Терешковой, просп. Химиков, остановка «Троллейбусное депо», ул. Терешковой, просп. Шахтёров, остановка «Сельская больница»;
— в обратном направлении: ост. "Сельская больница", просп. Шахтеров, ул. Терешковой, просп. Ленина, ж.д. Вокзал.


В течение всех трех дней следующие маршруты будут ездить одинаково:


Троллейбус № 7:
— в прямом направлении: Губернский рынок, просп. Советский, ул. 50 лет Октября, ул. Красноармейская, ул. Соборная, просп. Ленина, ул. Волгоградская, просп. Октябрьский, д.п. "Шалготарьян";
— в обратном направлении: д.п. "Шалготарьян", просп. Октябрьский, бульвар Строителей, просп. Ленина, ул. Соборная, ул. Красноармейская, ул. Карболитовская, Губернский рынок.


Автобусы № 27, 127, 170э, 197э, 182э будут курсировать на закрытом участке по просп. Октябрьский, Пионерскому бульвару, просп. Ленина, ул. Терешковой в прямом и обратном направлениях.


Машрутки № 1т, 16т, 28т, 35т, 127т поедут на закрытом участке будет организовано по просп. Октябрьский, Центральному проезду, просп. Ленина, ул. Терешковой в прямом и обратном направлениях.


Подробно ознакомиться с расписанием можно в УЕЗТУ.

Да!
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