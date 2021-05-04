Движение на соединяющей Алтай и Кузбасс трассе возобновилось после паводка

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Службы открыли трассу, пролегающую между Республикой Алтай и Кемеровской областью, которая была закрыта 1 мая из-за паводка.

Возобновилось движение транспорта по трассе Турочак — Таштагол, соединяющей Республику Алтай с Кемеровской областью, которое было перекрыто 1 мая. Это стало возможным после снижения уровня воды в реках и стабилизации паводковой ситуации.

— Отступившая вода позволила возобновить движение на участках дорог, где ранее были зафиксированы переливы: это участки дорог из Таштагола на поселок Килинск, поселок Усть-Кабырза и поселок Алтамаш, а также участок дороги поселок Ключевой - поселок Чулеш. Также вновь открыта дорога Турочак - Таштагол", — рассказали ТАСС в администрации Кузбасса.

Также в Новокузнецке завершает работу спасательный пост и оперштаб. Тем не менее полностью мониторинг не отменяется, специалист продолжают наблюдение в районах, где наблюдались подтопления.

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