Движение на соединяющей Алтай и Кузбасс трассе возобновилось после паводка

Возобновилось движение транспорта по трассе Турочак — Таштагол, соединяющей Республику Алтай с Кемеровской областью, которое было перекрыто 1 мая. Это стало возможным после снижения уровня воды в реках и стабилизации паводковой ситуации.

— Отступившая вода позволила возобновить движение на участках дорог, где ранее были зафиксированы переливы: это участки дорог из Таштагола на поселок Килинск, поселок Усть-Кабырза и поселок Алтамаш, а также участок дороги поселок Ключевой - поселок Чулеш. Также вновь открыта дорога Турочак - Таштагол", — рассказали ТАСС в администрации Кузбасса.

Также в Новокузнецке завершает работу спасательный пост и оперштаб. Тем не менее полностью мониторинг не отменяется, специалист продолжают наблюдение в районах, где наблюдались подтопления.