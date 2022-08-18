+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Движение на оживленном перекрестке в Кемерове прекратится 19 августа

0
Фото:  

Специалисты Сибирской генерирующей компании предупредили об ограничении проезда транспорта по одному из участков в столице Кузбасса.

Завтра, 19 августа, на перекрестке улицы Волгоградской и проспекта Химиков в Кемерове начнет действовать запрет на сквозной проезд автомобилей. Данные меры будут предприняты из-за необходимости прокладки нового трубопровода тепловой сети по улице Волгоградской.


Согласно информации специалистов СГК, трубы пройдут под проезжей частью. При этом работы никак не повляют на подачу горячей воды жителям Ленинского района города.


Ограничение на проезд транспорта будет действовать с 20:00 часов 19 августа до 06:00 часов 22 августа.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39284

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined