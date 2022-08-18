Движение на оживленном перекрестке в Кемерове прекратится 19 августа

Завтра, 19 августа, на перекрестке улицы Волгоградской и проспекта Химиков в Кемерове начнет действовать запрет на сквозной проезд автомобилей. Данные меры будут предприняты из-за необходимости прокладки нового трубопровода тепловой сети по улице Волгоградской.

Согласно информации специалистов СГК, трубы пройдут под проезжей частью. При этом работы никак не повляют на подачу горячей воды жителям Ленинского района города.