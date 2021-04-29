Движение на новокузнецком шоссе приостановится на неделю

С 29 апреля по 5 мая с 9:00 до 17:00 дорожники перекроют

часть дороги на Абашевском шоссе от улицы Абашевской до остановочного пункта "Дом Рыбака". Управление по транспорту и связи города Новокузнецка отмечает, что данная мера принята в связи с проведением запланированных работ.

— Будут производиться противооползневые работы, очистка дорожного полотна, опиловка деревьев, а также ямочный ремонт, — сообщили в управлении.

В связи с ремонтом дорожного полотна сезонный маршрут № 19, курсирующий от Абашево до Дома Рыбака возобновит поездки с 6 мая.