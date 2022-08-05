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Движение на кольцевом перекрестке в Кемерове временно прекратится

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Специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) предупредили об ограничениях для автолюбителей кузбасской столицы.

По официальной информации, сегодня, 5 августа, на кольцевом перекрестке в районе дома №19 по улице Свободы в Кемерове будет введено ограничение движения автомобилей. Действовать запрет будет с 20:00 часов 5 августа до 07:00 часов 6 августа, сообщают специалисты СГК в официальном Telegram-канале.


Причиной перекрытия движения стала необходимость проведения ремонтных работ на теплосетях.


Также будет перекрыт участок улицы Ворошилова, из-за чего схема движения общественного транспорта в Кемерове изменится до понедельника.

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