Движение на кольцевом перекрестке в Кемерове временно прекратится

По официальной информации, сегодня, 5 августа, на кольцевом перекрестке в районе дома №19 по улице Свободы в Кемерове будет введено ограничение движения автомобилей. Действовать запрет будет с 20:00 часов 5 августа до 07:00 часов 6 августа, сообщают специалисты СГК в официальном Telegram-канале.

Причиной перекрытия движения стала необходимость проведения ремонтных работ на теплосетях.

Также будет перекрыт участок улицы Ворошилова, из-за чего схема движения общественного транспорта в Кемерове изменится до понедельника.