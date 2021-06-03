Движение на кемеровской дороге будет перекрыто дважды за месяц

Постановление, содержащее соответствующую информацию, появилось в распоряжении редакции Avoka.do.
Так, известно, что в связи с проведением в городе соревнования велосипедистов, посвященные Дню города в рамках празднования 300-летия Кузбасса, для удобства спортсменов движение механического транспорта ограничат 11 и 12 июня. В первую дату автомобилисты с 15:00 до 17:30 не смогут проехать по участку дороги с жилого района Лесная Поляна (от виадука на Журавлевы горы до виадука улицы Терешковой).
На второй день ограничения введут с 10:00 до 14:00 на участке дороги с жилого района Лесная Поляна (от виадука на Журавлевы горы до виадука улицы Терешковой).
Схемы, представленные выше, иллюстрируют расстановку временных знаков на участке.
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