Движение на дороге в сторону кемеровской Лесной поляны остановится на два дня

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Дорожники временно перекроют Леснополянское шоссе в Кемерове в связи с проведением соревнований по велоспорту.

По информации горадминистрации, 17 июля с 10:00 до 13:00 будет перекрыто движение от виадука на Журавлевы горы до виадука улицы Терешковой.


Ограничения продолжатся и на следующий день: 18 июля с 10:00 до 14:00 будет закрыта часть проспекта Комсомольский от проспекта Ленина до проспекта Химиков.


В связи с изменениями иначе будет ездить и пассажирский транспорт. В субботу, 17 июля, с 9:00 до 13.00 движение автобусов № 170э, 171э, 172э и 173э будет осуществляться с Лесной поляны через Журавлевы горы с выездом на Елыкаевскую трассу.


В воскресенье,18 июля, с 9:00 до 14:00 автобусы, курсирующие по маршруту №19, будут поворачивать с проспекта Ленина на проспект Ленинградский до остановки "ТРК Променад 2". Обратно без изменений.

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