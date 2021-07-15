Движение на дороге в сторону кемеровской Лесной поляны остановится на два дня

По информации горадминистрации, 17 июля с 10:00 до 13:00 будет перекрыто движение от виадука на Журавлевы горы до виадука улицы Терешковой.

Ограничения продолжатся и на следующий день: 18 июля с 10:00 до 14:00 будет закрыта часть проспекта Комсомольский от проспекта Ленина до проспекта Химиков.

В связи с изменениями иначе будет ездить и пассажирский транспорт. В субботу, 17 июля, с 9:00 до 13.00 движение автобусов № 170э, 171э, 172э и 173э будет осуществляться с Лесной поляны через Журавлевы горы с выездом на Елыкаевскую трассу.

В воскресенье,18 июля, с 9:00 до 14:00 автобусы, курсирующие по маршруту №19, будут поворачивать с проспекта Ленина на проспект Ленинградский до остановки "ТРК Променад 2". Обратно без изменений.