Движение на дорогах Новокузнецка изменится из-за торжеств

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Власти южной столицы Кузбасса предупредили об ограничении движения транспорта на некоторых улицах.

В грядущую пятницу, 27 мая, в Новокузнецке начнет действовать запрет на движение транспортных средств, который затронет проезд между Театральной площадью и домом №20 по проспекту Металлургов. Действовать ограничение будет с 17:00 часов 27 мая до 13:30 следующего дня.


Кроме того, с 11:30 до 13:00 часов 28 мая будет ограничено движение на:

  • улице Кирова (от пересечения с проспектом Металлургов до "кольца" у дома №42 по улице Бардина);
  • проспекте Октябрьском (от "кольца" у дома №42 по улице Бардина до дома №21а), сообщает мэр Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.

Градоначальник также отметил, что ограничения вводятся из-за проведения торжественных мероприятий ко Дню пограничника.

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