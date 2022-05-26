Движение на дорогах Новокузнецка изменится из-за торжеств

В грядущую пятницу, 27 мая, в Новокузнецке начнет действовать запрет на движение транспортных средств, который затронет проезд между Театральной площадью и домом №20 по проспекту Металлургов. Действовать ограничение будет с 17:00 часов 27 мая до 13:30 следующего дня.

Кроме того, с 11:30 до 13:00 часов 28 мая будет ограничено движение на:

улице Кирова (от пересечения с проспектом Металлургов до "кольца" у дома №42 по улице Бардина);

проспекте Октябрьском (от "кольца" у дома №42 по улице Бардина до дома №21а), сообщает мэр Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.

Градоначальник также отметил, что ограничения вводятся из-за проведения торжественных мероприятий ко Дню пограничника.