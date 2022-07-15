Движение машин через ж/д переезд в Кемерове остановится 16 июля

Завтра, 16 июля, временно прекратится движение машин на железнодорожном переезде, расположенном на пересечении улицы Севской и улицы Западный проезд в Кемерове. Ограничение будет введено на время ночных ремонтных работ.

–Две ночи – 16 и 20 июля с 01:00 до 04:00 специалисты будут заниматься заменой устройства заграждения переезда, – говорится в официальном сообщении администрации города.

На участке появятся информационные щиты, на которых автомобилисты смогут увидеть пути объезда.