Движение автомобилей в центре Новокузнецка прекратится 4 мая

Сегодня, 4 мая, в Новокузнецке будет перекрыто движение автотранспорта в Центральном районе города. Ограничения будут действовать с 18:00 до 21:00 часов.

Движение будет запрещено по улице Кирова: от пересечения с улицей Тольятти (возле дома №75 по улице Кирова) до перекрестка с круговым движением у дома №55. Данные меры вызваны подготовкой к торжественному маршу 9 мая, рассказал мэр южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале. Градоначальник призвал горожан заранее выбрать маршрут следования.

Напомним, что сегодня будут введены ограничения на движение машин и в центре Кемерова. Кроме того, в областном центре изменятся схемы движения нескольких маршрутов общественного транспорта.