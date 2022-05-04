Движение автомобилей в центре Новокузнецка прекратится 4 мая

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Власти южной столицы Кузбасса предупредили о введении временных ограничений в Центральном районе города.

Сегодня, 4 мая, в Новокузнецке будет перекрыто движение автотранспорта в Центральном районе города. Ограничения будут действовать с 18:00 до 21:00 часов.


Движение будет запрещено по улице Кирова: от пересечения с улицей Тольятти (возле дома №75 по улице Кирова) до перекрестка с круговым движением у дома №55. Данные меры вызваны подготовкой к торжественному маршу 9 мая, рассказал мэр южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале. Градоначальник призвал горожан заранее выбрать маршрут следования.


Напомним, что сегодня будут введены ограничения на движение машин и в центре Кемерова. Кроме того, в областном центре изменятся схемы движения нескольких маршрутов общественного транспорта.

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