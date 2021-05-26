Движение автомобилей по новокузнецкой площади изменится на время ремонта

В южной столице Кузбасса автомобилистов предупредили о временном изменении движения транспорта на Советской площади. По словам Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Новокузнецка, перемены назначены на 7 июня и связаны с ремонтными работами на кольце, передает портал ВашГород.ру.

Однако специалисты отметили, что полного приостановления движения не произойдет. В этот день будет организована временная схема проезда, которая позволит рабочим установить новое дорожное покрытие, а также обновить ливневые и смотровые колодцы.