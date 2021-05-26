Движение автомобилей по новокузнецкой площади изменится на время ремонта

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Специалисты сообщили о планах изменить схему движения на Советской площади в Новокузнецке из-за ремонтных работ на кольце.

В южной столице Кузбасса автомобилистов предупредили о временном изменении движения транспорта на Советской площади. По словам Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Новокузнецка, перемены назначены на 7 июня и связаны с ремонтными работами на кольце, передает портал ВашГород.ру.


Однако специалисты отметили, что полного приостановления движения не произойдет. В этот день будет организована временная схема проезда, которая позволит рабочим установить новое дорожное покрытие, а также обновить ливневые и смотровые колодцы.

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