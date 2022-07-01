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Движение автобусов в Новокузнецке изменится из-за ремонта труб

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Общественный транспорт в южной столице Кузбасса поменяет схему движения на полтора месяца.

По данным управления по транспорту и связи администрации Новокузнецка, с 4 июля текущего года изменится схема движения семи автобусов и одного троллейбуса. Данные нововведения временные, и связаны с ремонтом трубопровода на Театральном проезде.


Теперь движение будет организовано следующим образом:


Автобусные маршруты:

  • №№ 22,70 при движении в прямом направлении по пр-кту Курако на ул. Рудокопровая и далее по маршрутам;
  • №27к при движении в прямом направлении от пр-кта Курако по ул.Музейная, перекресток с круговым движением ул. Музейная и ул. Хлебозаводская, ул.Музейная, пр-кт Курако и далее по маршруту.
  • №№28,53 при движении в обратном направлении от перекрестка с круговым движением ул. Музейная и ул. Хлебозаводская по местному проезду до пр-кта Строителей с выездом на ул.Орджоникидзе и далее по маршруту;
  • №17 при движении в прямом направлении от пр-кта Курако по ул.Музейная, перекресток с круговым движением ул. Музейная и ул. Хлебозаводская, местный проезд до пр-кта Строителей и далее по маршруту;
  • №54 при движении в прямом направлении от перекрестка с круговым движением ул. Музейная и ул. Хлебозаводская по местному проезду до пр-кта Строителей с выездом на ул.Орджоникидзе и далее по маршруту.

Троллейбусный маршрут: №7 при движении в прямом направлении от пр-кта Бардина по пр-кту Металлургов до пр-кта Строителей и далее по маршруту.

Подрядная организация запланировала завершить работы к 13 августа 2022 года.

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