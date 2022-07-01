Движение автобусов в Новокузнецке изменится из-за ремонта труб

По данным управления по транспорту и связи администрации Новокузнецка, с 4 июля текущего года изменится схема движения семи автобусов и одного троллейбуса. Данные нововведения временные, и связаны с ремонтом трубопровода на Театральном проезде.

Теперь движение будет организовано следующим образом:

Автобусные маршруты:

№№ 22,70 при движении в прямом направлении по пр-кту Курако на ул. Рудокопровая и далее по маршрутам;

№27к при движении в прямом направлении от пр-кта Курако по ул.Музейная, перекресток с круговым движением ул. Музейная и ул. Хлебозаводская, ул.Музейная, пр-кт Курако и далее по маршруту.

№№28,53 при движении в обратном направлении от перекрестка с круговым движением ул. Музейная и ул. Хлебозаводская по местному проезду до пр-кта Строителей с выездом на ул.Орджоникидзе и далее по маршруту;

№17 при движении в прямом направлении от пр-кта Курако по ул.Музейная, перекресток с круговым движением ул. Музейная и ул. Хлебозаводская, местный проезд до пр-кта Строителей и далее по маршруту;

№54 при движении в прямом направлении от перекрестка с круговым движением ул. Музейная и ул. Хлебозаводская по местному проезду до пр-кта Строителей с выездом на ул.Орджоникидзе и далее по маршруту.

Троллейбусный маршрут: №7 при движении в прямом направлении от пр-кта Бардина по пр-кту Металлургов до пр-кта Строителей и далее по маршруту.



Подрядная организация запланировала завершить работы к 13 августа 2022 года.