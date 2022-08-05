Ленинск-кузнечане разместили в социальных сетях снимок, на котором запечатлена крупная яма, расположенная у проезжей части. На фотографии можно также разглядеть пешеходный переход, который ведет к территории, на которой расположена школа. По словам горожан, дефект находится вблизи образовательного учреждения на бульваре Химиков.

‒ Что за раздолбаи оставили яму около пешеходного перехода у 8 школы? Ждете, когда дети туда падать будут? ‒ возмутились кузбассовцы.

Комментаторы также выразили недовольство ямой. Они отметили, что данный дефект может нести потенциальную опасность для юных горожан, а некоторые даже сравнили его с "дверями ада".