Дверь лифта зажала руку кемеровчанки

В минувшие выходные к кемеровским спасателям обратился мужчина, который попросил профессионалов извлечь руку супруги из лифта. Как оказалось, семья решила совершить прогулку на велосипедах перед сном и когда пара возвращалась с двухколесными друзьями "домой", то в кабине подъемника женщина обронила свои ключи.

Горожанка предприняла попытку достать вещь, но в этот момент заблокировалась дверь лифта и рука застряла, часть тела осталась внутри кабины. Местный житель предпринял попытку освободить свою благоверную и не только не справился, но и причинил боль.

– Мужчина попытался помочь супруге, но каждое движение причиняло сильную боль пострадавшей, – прокомментировали в Кемеровской службе спасения.

Когда на место прибыли специалисты, то раздвинули дверь кабины специальным инструментом и освободили "пленницу". От медицинской помощи пострадавшие отказались и заявили, что самостоятельно доберутся до травматологического пункта.