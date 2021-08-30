Дверь лифта зажала руку кемеровчанки

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Кемеровчанка частично застряла в кабине лифта на глазах у супруга, который предпринял попытку оказать помощь благоверной, но причинил ей сильную боль.

В минувшие выходные к кемеровским спасателям обратился мужчина, который попросил профессионалов извлечь руку супруги из лифта. Как оказалось, семья решила совершить прогулку на велосипедах перед сном и когда пара возвращалась с двухколесными друзьями "домой", то в кабине подъемника женщина обронила свои ключи.


Горожанка предприняла попытку достать вещь, но в этот момент заблокировалась дверь лифта и рука застряла, часть тела осталась внутри кабины. Местный житель предпринял попытку освободить свою благоверную и не только не справился, но и причинил боль.

Мужчина попытался помочь супруге, но каждое движение причиняло сильную боль пострадавшей, прокомментировали в Кемеровской службе спасения.

Когда на место прибыли специалисты, то раздвинули дверь кабины специальным инструментом и освободили "пленницу". От медицинской помощи пострадавшие отказались и заявили, что самостоятельно доберутся до травматологического пункта.

Да!
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