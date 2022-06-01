Дверь легковушки вмялась в салон в результате ДТП в Кузбассе

Сегодня в среду, 2 июня, на улице Чкалова в Белове произошло ДТП, участниками которого стали две легковушки. Судя по кадрам, которые очевидцы выложили в социальные сети, одна из машин влетела другой в боковую часть. В ГИБДД по Кузбассу AVOKADO уточнили все подробности инцидента.

– Водитель автомобиля "Тойота Камри" при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу автомобилю "Лада Гранта", движущемуся во встречном направлении прямо. В результате ДТП причинен материальный ущерб, – сказал собеседник.

Стоит отметить, что неподалеку от места транспортного контакта находится диагностический центр. В комментариях интернет-пользователи пошутили, что кто-то из водителей сильно торопился на прием.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что легковушка лишилась передней части в мощном ДТП в Новокузнецке.