Двенадцатилетняя девочка попала в кемеровскую больницу с кистой объемом два литра

Как сообщается, к специалистам девочка попала не сразу. Полгода назад она заметила увеличение живота, но не предала этому значения, посчитав, что просто поправилась. Спустя время она начала страдать от болей в пояснице, а живот начал мешать заниматься танцами, тогда было принято решение обратиться в больницу.

Обследования показали, что у подростка была дермоидная киста объемом примерно два литра, которая по размеру успела сравняться с маткой, соответствующую 16 неделям беременности.

После этого акушеры-гинекологи провели девочке видеоэндоскопическую операцию и через несколько проколов удалили новообразование. В настоящее время ребенок находится дома. Об этом сообщается на странице Кузбасской областной больницы в соцсетях.