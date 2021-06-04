Двенадцатилетняя девочка попала в кемеровскую больницу с кистой объемом два литра

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В кемеровскую областную клиническую больницу обратилась двенадцатилетняя девочка. Оказалось, что у подростка за полгода появилось крупное новообразование.

Как сообщается, к специалистам девочка попала не сразу. Полгода назад она заметила увеличение живота, но не предала этому значения, посчитав, что просто поправилась. Спустя время она начала страдать от болей в пояснице, а живот начал мешать заниматься танцами, тогда было принято решение обратиться в больницу.


Обследования показали, что у подростка была дермоидная киста объемом примерно два литра, которая по размеру успела сравняться с маткой, соответствующую 16 неделям беременности.

После этого акушеры-гинекологи провели девочке видеоэндоскопическую операцию и через несколько проколов удалили новообразование. В настоящее время ребенок находится дома. Об этом сообщается на странице Кузбасской областной больницы в соцсетях.

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