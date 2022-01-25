Двенадцатилетний мальчик пропал без вести в Кемерове

Согласно данным сотрудников поискового отряда "Лиза Алерт", Апенин Матвей 2009 года рождения вышел из дома 24 января 2022 года и не вернулся.

Рост пропавшего ребенка составляет 155 сантиметров, телосложение нормальное. Волосы светло-русые, короткие. Глаза голубые. Был одет в темно-зеленую куртку, серую кофту с капюшоном, черные джинсы, черно-серые ботинки, красную шапку. С собой у мальчика был черный рюкзак с салатовыми полосами.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении подростка, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.