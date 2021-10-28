Двенадцать машин разбились на одной улице в Новокузнецке за полчаса

В социальных сетях появились кадры, на которых очевидцы запечатлели несколько разбитых автомобилей в Новокузнецке. О том, что привело к данной ситуации, редакции AVOKADO рассказали в Отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Кузбасса.

Сегодня, 28 октября, с 7:30 до 8:00 утра, в районе дома № 107 на улице Обнорского произошло четыре ДТП. В авариях участвовало 12 автомобилей, при этом пять из них были припаркованы и не находились в движении, сообщили в ведомстве. Столкновения произошли из-за того, что водители выбрали скорость без учета погодных условий.

В результате ДТП один человек был травмирован.