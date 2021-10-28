Двенадцать машин разбились на одной улице в Новокузнецке за полчаса

0
Фото:  

Несколько ДТП с участием 12 автомобилей произошли на одной из улиц южной столицы Кузбасса за полчаса.

В социальных сетях появились кадры, на которых очевидцы запечатлели несколько разбитых автомобилей в Новокузнецке. О том, что привело к данной ситуации, редакции AVOKADO рассказали в Отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Кузбасса.


Сегодня, 28 октября, с 7:30 до 8:00 утра, в районе дома № 107 на улице Обнорского произошло четыре ДТП. В авариях участвовало 12 автомобилей, при этом пять из них были припаркованы и не находились в движении, сообщили в ведомстве. Столкновения произошли из-за того, что водители выбрали скорость без учета погодных условий.


В результате ДТП один человек был травмирован.

Управление ГИБДД Кузбасса напоминает автолюбителям, что в предзимний период необходимо особенно внимательно следить за соблюдением скоростного режима и бокового интервала, а также вовремя произвести замену летних шин на зимние.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30582

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined